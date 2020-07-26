Российская фигуристка Александра Бойкова возмутилась условиями жизни в Крыму
Как передает Politeka.net, спортсменка посвятила проблемам оккупированного полуострова целый пост в Instgram.
"Хотите словить кайф? Съездите в Новый свет! Честно, я долго не хотела писать разгромный обзор на Крым, но Новый свет и дорога туда меня добили. Вот от Ялты до Нового света примерно 100 км, и, кажется, что за 1,5 часа ты уж точно доедешь, но не тут то было. В одну сторону мы ехали 4,5 часа! И не потому, что наш водитель был плох или медлителен, нет, а потому, что дороги ужасные и кругом горные серпантины", - отметила спортсменка.
По ее словам, ситуация в Крыму настолько плачевная, что становится жалко людей.
"По дороге ты проезжаешь несколько городков, и, честно говоря, становится жалко тех людей, которые в них живут. Вот ты живёшь на берегу моря, и ,кажется, что лучше ничего и не представить. Но та разруха и бедность, царящие в этих краях просто отталкивает и вызывает сожаление", - пишет фигуристка.
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Также спортсменка отметила, что похожая ситуация "во многих районах России происходит такая же ситуация".
"Нет никакой инфраструктуры и местным жителям, а тем более туристам там просто нечем заняться. Я уверена, что во многих нецентральных районах России происходит такая же ситуация, но если Крым считается одним из лучших курортов России, то, пожалуйста, приведите его в порядок!", - возмутилась Бойкова.
Отметим, что Александра недавно сдала ЕГЭ (ВНО) и сразу отправилась на заслуженный отдых.
Ранее мы сообщали, что в аннексированном Россией Севастополе произошла экологическая катастрофа.
В частности, обмелело Чернореченское водохранилище. Площадь водного зеркала в Байдарской долине, где находится основной источник водоснабжения Севастополя, значительно уменьшилось за последние полтора месяца.
Напомним, Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.
Также Politeka писала, что крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.
Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче води в Крым: "Самое большое предательство".