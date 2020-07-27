Певец и актер Антин Мухарский посоветовал Украине отгородиться стеной от "Л/ДНР"

По его мнению, оккупированные части Луганской и Донецкой областей являются утраченными территориями, от которых Украина должна отгородиться стеной.

Такое мнение он высказал 2017 года в эфире программы "Дійові особи з Анастасією Рагімовою".

Он назвал "больными" тех жителей Донбасса, которые не противились свержению государственной власти в своем крае.

"Я считаю, что Донбасс должен быть огороженной землей, как когда-то зачумленные территории ограждали стеной и на какое-то время оставляли их на карантине. Потому что "русский мир" – это бацилла и болезнь", - пояснил артист.

Ко всему прочему Мухарский подчеркнул, что не все говорящие по-русски люди "больны российским имперским шовинизмом".



По его словам, для тех жителей Донбасса, которые хотят переселиться на подконтрольную Киеву территорию Украины, нужно разработать государственную программу помощи.



Мухарский подчеркнул, что жители Донбасса ответственны за то, что происходит в их регионе потому, что "сидели и смотрели, кто победит".

"Они видели, что происходит, они могли выйти на акции в Донецке, не десять тысяч, а сто тысяч (человек) и тогда Гиркин бы туда не зашел. А люди сидели и чесались. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Сидеть и ждать помощи от других – это советский менталитет. Вставайте, боритесь, поднимайтесь, поднимайте задницы, начинайте читать политическую прессу, смотреть телевизор и анализировать", - резюмировал Мухарский.