"Вот только один пункт, который ставит под угрозу жизни военных, жителей прифронтовых территорий и фактически уничтожают национальные интересы Украины. Забирается право на проведение военной разведки. Во время войны. Следовательно, не могут использоваться дроны, а снайперы не смогут прикрывать наши позиции", - отметил эксперт.

По его словам, участники ТКГ подписали "вещи, которые не укладываются в здравый смысл".

При этом он уверен, что московская сторона точно будет нарушать договоренности и о прекращении огня, и относительно запрета на использование разведки.

Смолий подчеркнул, что все предыдущие "прекращения огня" и "разведение" заканчивались для украинцев трагически - количество обстрелов росло, и погибших становилось все больше.

Новые договоренности в Минске эксперт назвал "новой капитуляцией" в военных вопросах.

"Фактически имеем новую капитуляцию в принципиальных военных вопросах. Но, пожалуй смотреть "в глаза Путину" является более приемлемым для нынешней власти", - заявил Смолий.