Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе подписала вещи, которые ставят под угрозу жизнь украинских военных
Как передает Politeka, такое мнение выразил политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в соцсети.
По его словам, участники ТКГ подписали "вещи, которые не укладываются в здравый смысл".
"Вот только один пункт, который ставит под угрозу жизни военных, жителей прифронтовых территорий и фактически уничтожают национальные интересы Украины. Забирается право на проведение военной разведки. Во время войны. Следовательно, не могут использоваться дроны, а снайперы не смогут прикрывать наши позиции", - отметил эксперт.
При этом он уверен, что московская сторона точно будет нарушать договоренности и о прекращении огня, и относительно запрета на использование разведки.
Смолий подчеркнул, что все предыдущие "прекращения огня" и "разведение" заканчивались для украинцев трагически - количество обстрелов росло, и погибших становилось все больше.
Новые договоренности в Минске эксперт назвал "новой капитуляцией" в военных вопросах.
"Фактически имеем новую капитуляцию в принципиальных военных вопросах. Но, пожалуй смотреть "в глаза Путину" является более приемлемым для нынешней власти", - заявил Смолий.
Напомним, Евросоюз сделал срочное заявление после новых договоренностей в Минске: "Россия должна...".
Также Politeka сообщала, о чем договорились в Минске и как это будут выполнять.
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