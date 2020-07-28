Лоза уверен, что российская сторона ни в чем не виновата

Российский музыкант Юрий Лоза сделал ряд резонансных заявлений о войне на Донбассе

Так, скандальный музыкант считает, что на Донбассе Украина воюет с вооруженными местными жителями, а у оккупированного Крыма есть перспектива в "составе России".

Об этом он рассказал 2016 года в интервью "Апострофу".

В частности певец считает, что Украина сама развязала войну на Донбассе.

"Договариваться с Донбассом все равно придется. Они же не собирались выходить из состава Украины. А вот вы туда полезли с войной, вместо того, чтобы цивилизованно с ними общаться... Не они же бомбят Киев, а вы бомбите его (Донбасс прим.ред). И не они к вам пришли с автоматами, а это вы пришли, поэтому чего же на них-то валить!" - заявил он.

Лоза уверен, что российская сторона в конфликте не принимает участия, а украинская армия "воюет с украинцами, живущими на Донбассе", которые используют оружие и военную технику якобы сохранившуюся с времен СССР.

"Никакой агрессии нет. Россия Украине не враг. Россия не пытается ничего отжать у вас или отнять. Во-вторых, когда мне сейчас про Крым говорят. Да я только что там был! Народ до сих пор рад, что они выскочили и что ими не управляют ваши неумехи, которые сейчас правят вашей страной. Да, там есть проблемы, но они кончатся, потому что есть перспектива и движуха. А у вас движухи нет, у вас движуха в обратную сторону", - заявил певец.

Напомним, скандальный Лоза рассказал украинцам, "кто ест их сало".

Как сообщала Politeka, российский музыкант Лоза в истерике вступился за боевиков на Донбассе.

Также Politeka писала, скандальный Лоза дал свою версию приходящего на Донбассе.