Скандальный российский певец Юрий Лоза высказался о конфликте на Донбассе



По словам артиста, та востоке между собой воюют украинцы.



"Я точно знаю, что нельзя убивать себе подобных, и, тем более, еще таких же как ты. То, что происходит в Украине, когда одни украинцы воюют с другими украинцами — ребята, это недопустимо ни с какой точки зрения. Поэтому я однозначно в самом начале этого конфликта в Украине встал на позицию тех людей, которые всячески призывали к миру и говорили: "Братцы, садитесь — договаривайтесь", — считает певец.

Кроме того, он недоумевает почему украинцы "стреляют по своим".

"Я не могу понять, как можно собрать армию и пойти усмирять, например, какую-то воюющую часть своей страны. Только договариваться. Если они не хотят жить с тобой в одном поле, разберись, почему и сделай так, чтобы они захотели. Но стрелять по своим кварталам...", - высказался Лоза.

Напомним, Юрий Лоза находится в "черным списке" запрещенных в Украине артистов.

Согласно информации, размещенной на сайте "Миротворец", его обвиняют "в незаконном пересечении госграницы Украины" и концертной деятельности на территории аннексированного Крыма.

Ранее мы сообщали, что телеведущий и певец Антин Мухарский предупредил об угрозе потери Украиной новых земель.

Он считает, что если государственная политика Украины в области культуры и гуманитарной политики не изменится, наша страна может потерять новые территории.

Он отметил, что Украине нужно разобраться с Харьковом и Одессой, Николаевом и Херсоном, а не думать о возвращении под контроль Киева Донбасса или Крыма. По его словам Крым и Донбасс отпали и на очереди другие территории Украины.

Напомним, известный актер бросился за помощью для Андрея Данилко: что произошло и как спасти Верку Сердючку.

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