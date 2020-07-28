Президент Владимир Зеленский не должен подписывать никаких соглашений с Россией



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил координатор в "Стоп Террор" Семен Кабакаев и обратился к главе государства.



"Господин президент Владимир Зеленский, хочу вам сказать как переселенец, как волонтер, который пять лет документирует доказательства российской агрессии. Не идите в ловушку к Путину, прекратите политику уступок. Не подписывайте очередной документ", - отметил он.

По его словам, встреча в формате Нормандской четверки не даст никаких результатов, а РФ только усилит свои позиции.

"Россия плевать хотела на все договора, она нарушила Будапештский меморандум, когда аннексировала Крым. Они плевали на подписанные договоренности в Минске и Нормад. Неужели вы думаете, что сможете предложить Путину нечто такое, из-за чего он изменит мнение. Я вас разочарую - не сможете. Только сможете: сохранить государство и не пойти на капитулянтские договоренности, усилить обороноспособность государства, усилить санкции против агрессора, если конечно захотите. Только международная коалиция может утолить захватнические амбиции агрессора", - уверен волонтер.

Также он указал на последствия, которые возможны после договоренностей с РФ.



"Будьте президентом Украины, не идите в ловушку Кремля, потому что мы платим огромную цену, которая измеряется человеческими жизнями и суверенитетом государства", - заключил он.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых поднимались вопросы Крыма и Донбасса

Так, в ходе беседы был поднят вопрос Донбасса, а именно: тема разминирования, разведения сил и открытия новых контрольных пунктов въезда-выезда, деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ и доступ к украинским пленникам представителей Красного креста.

Кроме того, был поднят вопрос зверской расправы над ребенком крымского татарина Руслана Сулейманова

Напомним, встреча Зеленского с Путиным: появилось заявление МИД Украины, «только на церемонии…».

Как сообщала Politeka, Зеленский наконец-то высказался о подаче воды в Крым: "Этого достаточно, чтобы...".

Также Politeka писала, что Зеленский может уйти в отставку, появился документ: «президент признался, что…».