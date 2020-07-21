Стало известно, что думает Владимир Зеленский о восстановлении водоснабжения в Крым

О позиции президента Украины сообщил нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко.

Соответствующее сообщение появилось в Фейсбуке нардепа.

Яременко сообщил, что он спросил президента, что он думает о возобновлении водоснабжения в оккупированный Крым.

"Я против", – лаконично ответил президент Зеленский",– говорит нардеп.

Также в комментариях депутат ответил на вопрос пользователя сети, спрашивал ли он у президента мнение относительно артистов, которые выступают в оккупированом Крыму:

"Есть законодательство, есть здравый смысл. Этого достаточно, чтобы решать этот вопрос без президента", – заявил политик.

Ранее мы писали, что в России придумали, как обеспечить Крым водой.

Об заявил глава оккупационной власти полуострова Сергей Аксенов.

Минобороны России построит временный трубопровод для обеспечения Крыма пресной водой. Он будет перебрасывать 60 тыс. кубометров в сутки из Белогорского района в Симферополь,

"Вчера сюда прилетал Дмитрий Витальевич Булгаков (специалист по тыловому обеспечению) и команда Минобороны. Мы ногами прошли всю трассу по переброске воды с помощью временного водовода в Симферопольское водохранилище из Тайганского", – рассказал Аксенов.

Также он отметил, что в трех основных водохранилищах для снабжения Симферополя осталось воды на 110 дней.

Кроме того, власти Крыма не справляются с подачей питьевой воды в жилые дома Об этом сообщают пользователи сети.

К примеру, Евгений Ковальский на своей странице в facebook написал, что вместо воды из крана течет ржавая жидкость, а сам водопровод забивается илом и песком.

«Вот такая вода в наших трубопроводах Симферополя. Чистим сетчатый фильтр в индивидуальном тепловом пункте. Жители микрорайона 'Жигулина роща' повально жалуются на качество воды с кранов», - написал крымчанин.

Напомним, РФ может начать новый конфликт с Украиной, переговоры провалились: "плюнули врагу в лицо".

Также Politeka писала, что крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.

Кроме того, бывший узник Кремля высказался о подаче води в Крым: "Самое большое предательство".