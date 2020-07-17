Президенту Владимиру Зеленскому придется рассмотреть петицию о собственной отставке

8 июля на сайте главы государства появилась петиция, автор которой потребовал, чтобы президент «сдержал слово» и подал в отставку из-за того, что нарушил закон.

Так, украинец напомнил, что в апреле 2019 года в программе «Право на владу» тогда еще кандидат в президенты Зеленский пообещал уйти в отставку, если нарушит закон.

«7 июля 2020 президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил Закон «О предупреждении коррупции». Обращаемся к господину Президенту с призывом сдержать слово и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2020 он солгал своим избирателям», - говорится в петиции.

Всего за 9 дней петиция набрала более 25 тысяч подписей. Теперь ее должен будет рассмотреть президент.

Отметим, что в той самой передаче Зеленский заявил:

«Смотрите, если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам. Мне для этого “приветы” не нужны».

Автор петиции считает, что президент должен доказать, что отличается от «старых» политиков.

«Владимир Александрович неоднократно подчеркивал, что отличается от старых политиков. Мы хотим увидеть подтверждение этим громким заявлениям. Если пообещал — иди», - пишет он.

Напомним, известный астролог рассказал о будущем Зеленского: "Последует добровольная отставка".

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