Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Крыму возможна только при одном условии

Об этом завил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

По его словам, такая встреча может состояться только на церемонии поднятия в Крыму украинского флага и снятия российского.

"Пока этого нет, любая их встреча, то ли в Крыму, то ли на админгранице Херсонской области - нонсенс", - заявил глава МИД.

Отметим, 20 июля Владимир Путин совершил визит в оккупированный Крым. При этом в СМИ появилась информация о краткосрочном отпуске Зеленского на острове Бирючий.

На фоне этого появились слухи об их возможной встрече.

Как сообщалось, 20 июля президент РФ приехал в Керчь, где оккупанты запустили строительство новых вертолетоносцев. В Кремле рассказали, что российские десантные корабли были заложены на судостроительном заводе «Залив». Путин принял участие в заложении одного из них.

Выступая в захваченном городе, Путин отметился новым скандальным высказыванием в адрес Украины. Так, он обвинил Киев в недостаточном финансировании Крыма.

Отметим, МИД Украины осудил визит Путина в аннексированный Крым.

Напомним, в Кремле отреагировали на падение рейтинга Зеленского: «Можно давить».

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