Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Крыму возможна только при одном условии
Об этом завил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.
По его словам, такая встреча может состояться только на церемонии поднятия в Крыму украинского флага и снятия российского.
"Пока этого нет, любая их встреча, то ли в Крыму, то ли на админгранице Херсонской области - нонсенс", - заявил глава МИД.
Ани Лорак бесстыдно задрала ногу до потолка в тесных лосинах: "Растяжка круче, чем у Каменских"
Роскошная Лобода в платье без белья сверкнула лишним, красноречивые кадры: «И пусть весь мир…»
Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке: "Вообще не умею..."
Раскрепощенная Деми Роуз еле удержала бюст в слишком крохотном бикини: "Господа, подберите челюсть"
Отметим, 20 июля Владимир Путин совершил визит в оккупированный Крым. При этом в СМИ появилась информация о краткосрочном отпуске Зеленского на острове Бирючий.
На фоне этого появились слухи об их возможной встрече.
Как сообщалось, 20 июля президент РФ приехал в Керчь, где оккупанты запустили строительство новых вертолетоносцев. В Кремле рассказали, что российские десантные корабли были заложены на судостроительном заводе «Залив». Путин принял участие в заложении одного из них.
Выступая в захваченном городе, Путин отметился новым скандальным высказыванием в адрес Украины. Так, он обвинил Киев в недостаточном финансировании Крыма.
Отметим, МИД Украины осудил визит Путина в аннексированный Крым.
Напомним, в Кремле отреагировали на падение рейтинга Зеленского: «Можно давить».
Как сообщала Politeka, Песков сделал новое циничное заявление по Донбассу: "Нам бы хотелось..."
Также Politeka писала, что Путина аж покоробило после заявления Зеленского, Песков выдал подробности: "Обещал решить..."