Минобороны исправило заявление о перемирии на Донбассе

Как сообщает Politeka.net, на сайте Минобороны уточнили, что бойцы ВСУ могут открывать огонь в целях обороны без обязательного разрешения командования.

Об этом сообщил в Facebook пользователь Тарас Дзюба, опубликовав скриншоты в момент первой публикации и после редактирования.

Текст на сайте изначально был таким: "Огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ".

Позже исправили: "В случае нарушения противником режима тишины и создании угрозы жизни украинских военнослужащих, ВСУ имеют право отвечать на враждебные обстрелы".

Ранее мы писали, что боевики нарушили режим прекращения огня на Донбасе уже меньше чем через полчаса после начала перемирия.

Так, командующий ООС во время брифинга заявил, что оккупационные силы нарушили режим тишины 27 июля в 00.20-00.45. Боевики вели обстрел по позициям 36-й отдельной бригады из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, около 9 часов утра были обстреляны позиции в полосе ответственности 79-й бригады. Бойцы ВСУ на огонь оккупантов не отвечали. Потерь в результате обстрелов со стороны боевиков нет.

Как известно, 27 июля, начал действовать очередной режим прекращения огня, о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы по Донбассу. В рамках перемирия обе стороны обязуются отвести со своих позиций вооружение, а также запрещено любое открытие огня, применение снайперов и разведки, в том числе с помощью дронов.

Также сообщалось, что после договоренности о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе боевики устроили провокацию против сил ООС.

Это произошло неподалеку от Новомихайловки - там оккупанты заминировали украинские позиции противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. В штабе ООС рассказали, что эти мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в России.

Напомним, озвучены тревожные прогнозы из-за новых договоренностей по Донбассу.

Также Politeka сообщала, о чем договорились в Минске и как это будут выполнять.

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