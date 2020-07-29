Украинцев предупредили, к чему нужно готовиться

Карантин в Украине с 1 августа будет действовать с важными изменениями

На брифинге во вторник, 29 июля, министр здравоохранения Максим Степанов напомнил о введении четырех эпидемиологических зонх: зеленой, желтой, оранжевой и красной.

"Мы изменили правила карантина, начиная с 1 августа. Мы сделали деление на четыре зоны... В каждой из этих зон будут разные ограничения. Наиболее мягкие ограничения будут касаться зеленой зоны", - заявил министр.

В зеленой зоне обязательными остаются правила карантина, которые действуют по всей стране: масочный режим, социальная дистанция, использование антисептика.

"О массовых мероприятиях - не более одного человека на 5 квадратных метров. Также ограничения по посещению кинотеатров или театров, то есть залы должны заполниться не более, чем на 50%. Что касается передвижения общественным транспортом, оно может происходить в количестве мест, определенных в технических характеристиках того или иного транспортного средства", - сказал министр.

Отмечается, что в красной зоне будет ограничено движение транспорта - городского, междугороднего. Будут установлены соответствующие посты на пересечении с зеленой в красную зону. Это будет сделано на уровне территориально-административных единиц - это город или район.

Зоны будут определяться с учетом четырех критериев. Если один из них будет превышен пять дней подряд, то зону изменят на более строгую.

Детальнее с критериями и другой информацией относительно карантина можно будет ознакомиться на ресурсах Минздрава, также будут соответственные госборды.

За минувшие сутки 28 июля в Украине зафиксировано 1022 заболевших (сутками ранее – 919). Умер 21 человек (сутками ранее было 13 человек), выздоровели 650.

Всего в Украине заболели 67 597 человек с начала эпидемии, летальных случаев – 1 650, выздоровели – 37 394.

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