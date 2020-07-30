Жительница Донбасса пересмотрела свой взгляд на "вторжение" ВСУ
Как передает Politeka.net, ее слова привел Виктор Бородулин на своей страничке в Facebook.
Воин ответил:
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Ольга никогда не имела дела с войском. Со столичного бухгалтера, которым работала много лет, она стала начальником медицинской службы в батальоне имени Джохара Дудаева.
Сейчас женщина − сапер и главный сержант инженерного взвода одной из бригад ВСУ.
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Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца, остались жена и двое детей.
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