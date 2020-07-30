Жительница Донбасса пересмотрела свой взгляд на "вторжение" ВСУ

Как передает Politeka.net, ее слова привел Виктор Бородулин на своей страничке в Facebook.

"Донбасс 2014. Мы с односельчанами вышли останавливать колону ВСУ. Готовы были ложится под гусеницы танков, чтобы не пустить в свой дом бендер и хунту. Солдатики сидели на броне БТРа. Я завопила им: - Зачем вы к нам пришли?", - заявила тогда женщина.





По ее словам, тогда она сильно удивлялась, что останавливала вооруженные силы собственной страны, держа в руках чужой флаг.

Тогда солдат ей ответил, что пришел их спасать.





"От чего? - истерично завопила женщина.



Воин ответил:





"От вашей непомерной глупости".

Спустя пару лет после случившегося, жизнь этой женщины кардинально изменилась.



