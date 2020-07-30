Жительница Донбасса пересмотрела свой взгляд на "вторжение" ВСУ

Как передает Politeka.net, ее слова привел Виктор Бородулин на своей страничке в Facebook.

"Донбасс 2014. Мы с односельчанами вышли останавливать колону ВСУ. Готовы были ложится под гусеницы танков, чтобы не пустить в свой дом бендер и хунту. Солдатики сидели на броне БТРа. Я завопила им: - Зачем вы к нам пришли?", - заявила тогда женщина.

По ее словам, тогда она сильно удивлялась, что останавливала вооруженные силы собственной страны, держа в руках чужой флаг.
 
Тогда солдат ей ответил, что пришел их спасать.

"От чего? - истерично завопила женщина.

Воин ответил:

"От вашей непомерной глупости".
 
Спустя пару лет после случившегося, жизнь этой женщины кардинально изменилась.

"Пару лет страха и изоляции от внешнего мира - реального мира. Я решилась и смогла переехать в Киев на территорию хунты, которой нас пугали. Кто-то вложил ненависть в наши головы, я даже не заметила как это случилось. Сняла квартиру, нашла работу, обустроилась. Гуляю вечерами в парке и иногда плачу. О Боже! Этот парень на БТРе был чертовски прав. То, над чем мне тогда хотелось смеяться, теперь стальной иглой колит мое сердце. Он был тысячу раз прав. Они ехали защитить нас от нашей же непомерной глупости", - заключила она.

Также мы рассказывали об украинке Ольге Прищепе, которая уже четыре года обезвреживает мины врага на Донбассе.

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Ольга никогда не имела дела с войском. Со столичного бухгалтера, которым работала много лет, она стала начальником медицинской службы в батальоне имени Джохара Дудаева.

Сейчас женщина − сапер и главный сержант инженерного взвода одной из бригад ВСУ.

Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "угодили в засаду боевиков и...".

Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца, остались жена и двое детей.

Также Politeka писала, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.

 