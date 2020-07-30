Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой Минздрава, а также премьер-министром, где обсудили новые условия адаптивного карантина.

Так, по мнению Зеленского, адаптивная форма карантина может положительно сказаться на общем состоянии страны, пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение Офиса президента.

"Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное – максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок", – сказал Зеленский.

Мысль гаранта подхватил министр здравохранения Максим Степанов, который считает, что соответствующие меры контроля сыграют ключевую роль в улучшении эпидемситуации.

Политик отметил, что основной причиной роста заболеваемости в западной части страны является богослужение, а также плотность людей в общественном транспорте.

Стоит понимать, что большинство заболевших переносят вирус безсимптомно.

Премьер-министр Денис Шмигаль заверил, что сейчас финализируется согласование сотрудничества с правоохранительными органами, которые будут внедрять эпидемиологический контроль за правилами адаптивного карантина, это будет наиболее эффективный способ.

Напомним, минздрав готовится к ужесточению карантина, срочное заявление Степанова: "Если пять дней подряд..."

Также Politeka писала, что украинцы могут не рассчитывать на снятие карантина, в Минздраве озвучили сроки: "не ранее чем..."

Как сообщала Politeka, опасный вирус вспыхнул под Киевом: 13 сел на карантине, что происходит.