Украинская писательница Оксана Забужко сделала резкое заявление о Третьей мировой войне
По ее словам, в мире говорят о вероятности Третьей мировой войны, однако она уже идет. Просто ввиду того, что мы живем в ХХI веке, ведется война несколько иными способами. Закончится же она тогда, когда развалится Россия, которая занимает в этой войне наиболее активную позицию.
Такое заявление она сделала 2017 года, передает издание Styler.
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"Россия готовилась к совершенно другой войне, которую сейчас и ведет. Не надо забывать, что Россия - это империя, в которой самые опытные в мире спецслужбы готовились к Третьей мирофой. В течение четырех поколений с 1918 года никто не делал никакой ревизии преступлений против человечества, ими совершенных! Это империя НКВД, империя ЧК", - отметила она.
По мнению Забужко, Третья мировая, которая сейчас ведется, является войной террористической и представляет собой ряд локальных конфликтов.
"Это можно заметить, в частности, когда следите за тем, как американские спецслужбы открывают сейчас влияние России в своем интернете: в твиттере, в фейсбуке. Как россияне влияли не только на кампанию Трампа, но и проникали гораздо глубже в дела разных государств. Это и есть третья мировая. Когда Россия развалится, это и будет концом третьей мировой войны", - заявила писательница Забужко.
Напомним, Оксана Забужко заявила, если РФ удастся поглотить всю Украину, это обернется гибелью украинского народа.Как сообщала Politeka, Оксана Забужко заявила, что Владимир Путин может готовиться к новому этапу аннексии.