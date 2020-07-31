Массовое нашествие медуз снова обрушилось на Азовское море, испортив отпуска отдыхающим

Новые видео с курортов Азовского моря опубликованы в YouTube.

Как видно на кадрах, множество медуз находится в морской воде у берега, купаться в таком море мало кто отважится. Кроме того этими умершими морскими обитателями усеян берег. Приехавшим в это время на Азовское море курортникам остается только посочувствовать - полноценным отдых на море с таким количеством медуз не назовешь.

Отметим, несмотря на то, что часто медуз берут в руки, специалисты советуют быть очень осторожными и объясняют почему.

Если взять животное за верхнюю часть купола, где нет стрекательных клеток, действительно ничего не случится. Но, на нижней же части медузы стрекательные клетки есть, и продолжают срабатывать они даже после смерти животного, будучи отделенными от тела.

То есть, получить незначительный укол стрекательной клеткой можно, не заметив фрагмент медузы на мокром песке. Коже на ступнях ног взрослого человека с большой вероятностью ничего не угрожает, но у маленьких детей могут возникать раздражения. Так что будьте осторожны и внимательно следите за чистотой на берегу – среди мусора и остатков водорослей медуз легко не заметить.

Главными причинами нашествия медуз экологи называют теплую воду, соленость и планктон.

В Азовском море встречаются медузы корнероты, аурелия и блакфордия.

Медуза-корнерот - самая крупная. В диаметре она достигает 50-60 см, имеет фиолетовую окантовку. Она ядовита, может вызвать местную аллергическую реакцию. Медуза-аурелия напоминает блюдце. Она меньших размеров, также может ужалить. Блакфордия самая маленькая.

Напомним, "Жалят и оставляют ожоги": отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.

Как сообщала Politeka, в Азовском море невозможно подойти к воде, отдыхающие встревожены: кадры напасти.

Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.