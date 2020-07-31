Будут ли эти дни выходными - неизвестно

Президент Владимир Зеленский предложил признать государственными шесть религиозных праздников

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

В частности, Зеленский отдал распоряжение Кабинету министров рассмотреть вопрос о признании государственными следующих праздников: Рамазан-Байрам, Песах, Рош-Ашана, Курбан-Байрам, Пасху западного обряда и Хануку.

Президент считает, что признание этих праздников на государственном уровне позволит реализовать равные права и возможности всех верующих украинцев. Пока неизвестно, будут ли эти дни в Украине выходными.

Наши читатели бурно отреагировали на эту новость. Они пишут в комментариях самые разнообразные мнения по этому вопросу, но общий лейтмотив один – у страны есть более важные проблемы, требующие внимания президента.

"В стране война а у ЭТОГО в голове свята и отдых! Все разворовали, казна пуста а ЭТО недорозумение все празднует! Ми живемо в Україні ми що під усіх президентів будем підстраюватись чи як. Так давайте праздновать каждый день! Религиозных праздников во всем мире немерянно. Мы же любим всех и дружим. Щоб святкувати треба мати гроші.Нехай краще дасть людям гідну... Ерундою займається,може підпише указ збільшення допомоги при народженні дітям до трьох років", – заявляют украинцы.

Также главе государства напоминают, что по Конституции Украины, церковь отделена от государства.

"Маразм повний, в кожній країні свої свята і традиції і ними країна повинна пишатись, а не підлаштовуватись під інших. Буде чудити поки має таку можливість. Бред! По конституции Украины у нас церковь отделена от государства! Власть держащий израиль не заигрался?", – возмущены люди.

Не только Рождество, Пасха и Троица: в Украине готовятся ввести шесть новых государственных праздников.

Зеленский может уйти в отставку, появился документ: «президент признался, что…».

У Зеленского сделали срочное заявление по карантину, с транспортом и отпусками проблемы: что ждет украинцев.