Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос признания шести религиозных праздников государственными

Указ №303/2020 опубликован 30 июля на сайте главы государства.

Президент подписал указ, в котором предлагается признать религиозные праздники Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Ашана, Хануку и Пасху западного обряда государственными, чтобы обеспечить конституционные права и свободы граждан, а также реализовать равные права и возможности всех верующих Украины.

Будут ли эти дни выходными пока не известно.

Сейчас в Украине на государственном уровне отмечаются только Рождество (православное и католическое), Пасха и Троица.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский открыто признал, что нарушил законодательство нашей страны.

Глава государства нарушил закон, когда не сообщил о существенных изменениях в своем имущественном состоянии. Как сообщается на его сайте, Зеленский лично сообщил об этом Национальному агентству по противодействию коррупции.

Речь идет о том, как в прошлом году семья президента получила деньги в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму в 5,1 млн грн, а затем осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Таким образом, речь идет об облигациях на сумму более 50 прожиточных минимумов.

Законодательство Украины предусматривает, что в данном случае президент должен был подать в Реестр деклараций сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Тем не менее Зеленский этого так и не сделал.

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