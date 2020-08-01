С 1 августа Кабмин изменил правила въезда в Украину для всех путешественников и объявил жесткие требования

Как передает Politeka.net, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга рассказал об ограничениях для украинцев и иностранцев.

Туристам, которые прибывают из стран "зеленой" зоны, нужно иметь при себе документ о медицинском страховании. Если же человек приезжает из "красной" зоны, помимо страхового полиса ему необходимо предоставить результаты свежего теста на вирус методом ПЦР или сдать его уже в Украине в течение суток. Если этого не сделать - придется две недели провести на самоизоляции.

Виктор Ляшко добавил, что украинское правительство изменило критерии, по которым страны относят к той или иной зоне. С новым списком можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Ранее Минздрав издал постановление с рекомендациями, как школам Украины нужно будет работать с начала нового учебного года. Так школьникам и персоналу следует носить защитные маски в помещениях и коридорах, но можно снимать их во время занятий. Чиновники разрешили проводить уроки на улице, если будет такая возможность. Кроме того, все сотрудники учебных учреждений обязаны ежедневно проходить температурный скрининг.

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