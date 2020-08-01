Украинские города взбунтовались из-за карантина, скандальные подробности: «Власть пошла по пути…»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу чиновников в Facebook.

Так, мэр Тернополя Сергей Надал решил созвать срочно заседание местного горсовета из-за того, что город попал в «красную» зону карантина. Как известно, в таких городах будет возвращен максимально жесткие ограничения в связи с китайским вирусом.

Более того, как утверждают чиновники, с понедельника все предприятия и учреждения будут работать в штатном режиме.

«При этом призываем жителей соблюдать санитарно-эпидемиологические условия, в частности масочный режим, проводить температурные скрининги работников и посетителей, обеспечивать дезинфекцию помещений», — говорится в сообщении.

Позже с подобным заявлением выступил и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который заявил, что власть «пошла по пути ограничений».

Более того, с аналогичными претензиями в адрес власти выступил и мэр Луцка Игорь Полищук. По его словам «истинные мотивы такого решения не понятны», поскольку в последнее время ситуация с китайским вирусом в регионе не изменилась.

Напомним, в «красных» городах будут остановлены общественный транспорт, закрыты детские сады, учреждения общественного питания и гостиницы.

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