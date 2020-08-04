Волонтер Роман Доник высказался об идеи восстановления Донбасса по окончании российской оккупации



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По его словам, "кормить народ Донбасса"



"Их и так всю жизнь кормили, доплачивая из наших налогов за каждую тонну угля и выделяя средства на реконструкции шахт, которые они безбожно пи**или. При этом им вдували в уши, что "Донбасс кормит всю Украину", - возмутился волонтер. Как передает Politeka.net , соответственный пост он опубликовал на своей страничке в Facebook.По его словам, "кормить народ Донбасса""Их и так всю жизнь кормили, доплачивая из наших налогов за каждую тонну угля и выделяя средства на реконструкции шахт, которые они безбожно пи**или. При этом им вдували в уши, что "Донбасс кормит всю Украину", - возмутился волонтер.

Также он уверен, что заняться восстановлением Донецкой и Луганской областей должна РФ.

"Если "народ Донбасса" хочет быть особенным, то пусть научится себя кормить. Но без меня. Ни копейки. И восстанавливать должна Россия, а не моя мама, получающая минимальную пенсию за работу на вредном химическом производстве", - считает волонтер.





Более того, он уверен, что по окончании конфликта на Донбассе, Европа не выделит средств для региона.



"Это я не говорю о 30-40 тысячах воюющих против государства Украина представителей этого "народа". Половина из них ничего больше делать не умеет. И их семьи. И молодежь, выросшая за 7 лет в атмосфере тотальной ненависти ко всему Украинскому", заключил он.