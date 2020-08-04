Украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко предупредила о новой опасности со стороны России

По ее словам, объявление в России граждан Украины и Беларуси "носителями" русского языка может стать первым шагом к следующему этапу аннексии.

Такое предупреждение она сделала 2020 года, передает издание Антикор.

"Вирус "Россия" убивает нас ежедневно и регулярно, и никаких попыток защитить от него страну действующее руководство не демонстрирует – наоборот, всячески демонстрирует, что оно "вирус-Россия-френдли", – отметила она.

По словам Забужко, предложенные изменения в Конституцию РФ, по которым население Украины и Беларуси объявляется "носителями" русского языка, означают, что мы якобы будем подчиняться Кремлю по языковому признаку.

Кроме того, писательница дала название таким планам Кремля – "Аннексия-2".

"Просто еще никто не оценил как следует величия замысла: это не что иное, как подготовка ползучей "аннексии с языка", – отметила поэтесса.

Она посоветовала украинцам избегать русского языка в международном общении и подчеркивать национальную идентичность, и так лучше делать до конца войны, ведь все только начинается.

"И так – до конца войны. Зона турбулентности началась. Пристегните ремни безопасности", – резюмировала Забужко.