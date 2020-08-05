Телеведущая Анастасия Луговая, которую избили и едва не изнасиловали в поезде Мариуполь – Киев, рассказала о проблемах с психикой сына

Она отметила, что ее маленький сын, который находился с ней в купе во время происшествия, получил большую психологическую травму и боится оставаться один.

Как сообщает Politeka.net, об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

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"Захарчик ходит к психологу. У него нанесена большая психологическая травма. Он боится оставаться один. Говорит, что страшилки по телевизору не страшны, а страшны ему дяди. Меня он пока тоже боится. Я звоню ему, но без видео. Детки воспринимают всё визуально, и он не может привыкнуть, что его мама выглядит так", – написала Луговая на своей странице в сети.

Пострадавшая отметила, что сын повзрослел за несколько дней. Женщина старается уберечь его от общественного внимания, не разрешает ребенку смотреть новости.

Укрзализныця, поезд

"Нужно работать над тем, чтоб он себя не винил. Говорит: это я виноват, что не спас тебя, что не проснулся раньше. Мы с ним разговариваем. И Вова, и бабушки с дедушками, и сестра моя. Рассуждения и размышления на эту тему могут длится долго. Он задаёт вопросы, старается понять. Но до сих пор ему не понятно, почему дядя бил маму и был голый", – поделилась мама мальчика.

Напомним, журналистке Анастасии Луговой, которую избили в поезде, стало хуже.

Как писала Politeka, муж журналистки Анастасии Луговой, которую избили в поезде, рассказал о самочувствии сына.

Также Politeka сообщала, что рецидивист избил украинскую телеведущую Анастасию Луговую в поезде, новые детали.