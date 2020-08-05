Телеведущая Анастасия Луговая, которую избили и едва не изнасиловали в поезде Мариуполь – Киев, рассказала о проблемах с психикой сына

Она отметила, что ее маленький сын, который находился с ней в купе во время происшествия, получил большую психологическую травму и боится оставаться один.



Как сообщает Politeka.net, об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

"Захарчик ходит к психологу. У него нанесена большая психологическая травма. Он боится оставаться один. Говорит, что страшилки по телевизору не страшны, а страшны ему дяди. Меня он пока тоже боится. Я звоню ему, но без видео. Детки воспринимают всё визуально, и он не может привыкнуть, что его мама выглядит так", – написала Луговая на своей странице в сети.

Пострадавшая отметила, что сын повзрослел за несколько дней. Женщина старается уберечь его от общественного внимания, не разрешает ребенку смотреть новости.

"Нужно работать над тем, чтоб он себя не винил. Говорит: это я виноват, что не спас тебя, что не проснулся раньше. Мы с ним разговариваем. И Вова, и бабушки с дедушками, и сестра моя. Рассуждения и размышления на эту тему могут длится долго. Он задаёт вопросы, старается понять. Но до сих пор ему не понятно, почему дядя бил маму и был голый", – поделилась мама мальчика.

Напомним, журналистке Анастасии Луговой, которую избили в поезде, стало хуже.

Как писала Politeka, муж журналистки Анастасии Луговой, которую избили в поезде, рассказал о самочувствии сына.

Также Politeka сообщала, что рецидивист избил украинскую телеведущую Анастасию Луговую в поезде, новые детали.