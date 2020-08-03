Хлопчику, який став свідком нападу на матір, журналістку Анастасію Лугову в поїзді "Маріуполь-Київ", знадобиться допомога психолога

Як передає Politeka.net, про це в інтерв'ю ТСН повідомив його батько Володимир.

"Він стільки разів переказав цю історію. Кожен раз проживаючи це і кожен раз доходячи до сліз. Він каже:" Мамочко, прости, що я тебе не врятував", – розповів чоловік постраждалої.

Нагадаємо, що невідомий чоловік напав і намагався зґвалтувати журналістку телеканалу Інтер Анастасію Лугову в поїзді.

Про це повідомила сама постраждала на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався 31 липня в поїзді Маріуполь-Київ.

Журналістка з сином їхали в купе, коли серед ночі до них пробрався чоловік і почав бити жінку.

"Прокинулася від ударів по голові. Невідомий проник в наше купе, одягнений був тільки в труси, заблокував двері і почав бити. Притиснув до ліжка. Тримав за горло і бив багато разів. Я кричала, прокинувся син. Син почав кричати і просити "не бити маму", на що невідомий розвернувся і хотів вдарити сина. Я затримала удар, пообіцявши, що зроблю все що завгодно, аби він не бив сина", - розповіла вона.

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