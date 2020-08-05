Двойняшкам Еве и Назарию Ковпакам нужна помощь в лечении болезни
Об этом сообщает "Бердичев.биз".
Назар и Ева – братик и сестричка, которых может навечно разлучить тяжелая болезнь. Врачи обнаружили у обоих ребят тяжелые болезни в виде гипоксически-ишемического поражения ЦНС, отека вещества головного мозга и синдром угнетения нервно-рефлекторной деятельности.
К тому же, у Назарчика диагностировали ВВР левой почки (гидронефротическая трансформация первой степени левой почки)
Это страшная болезнь, которая нуждается в дорогостоящей операции по пересадке почки.
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Ева сейчас лечится в Украине, но болезнь Назарчика намного серьезней и ему нужна пересадка почки, которую их мама уже договорилась провести в Польше.
Стоимость такой операции – 48 000 евро, семья с помощью неравнодушных людей уже собрала почти всю необходимую сумму – осталось «всего» 4 000 евро, и совсем немного времени.
Реквизиты для тех, кто откликнется: Приватбанк, расчетный счет 26200687828000 Ковпак Зинаида Анатольевна.
Номер карты: 5168 7450 1613 2208 Ковпак Зинаида Анатольевна
Номер телефона матери – 066-867-92-59, она готова к общению, может предоставить всю необходимую дополнительную информацию.
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