Двойняшкам Еве и Назарию Ковпакам нужна помощь в лечении болезни



Об этом сообщает "Бердичев.биз".

Назар и Ева – братик и сестричка, которых может навечно разлучить тяжелая болезнь. Врачи обнаружили у обоих ребят тяжелые болезни в виде гипоксически-ишемического поражения ЦНС, отека вещества головного мозга и синдром угнетения нервно-рефлекторной деятельности.

К тому же, у Назарчика диагностировали ВВР левой почки (гидронефротическая трансформация первой степени левой почки)

Это страшная болезнь, которая нуждается в дорогостоящей операции по пересадке почки.

Ева сейчас лечится в Украине, но болезнь Назарчика намного серьезней и ему нужна пересадка почки, которую их мама уже договорилась провести в Польше.

Стоимость такой операции – 48 000 евро, семья с помощью неравнодушных людей уже собрала почти всю необходимую сумму – осталось «всего» 4 000 евро, и совсем немного времени.

Реквизиты для тех, кто откликнется: Приватбанк, расчетный счет 26200687828000 Ковпак Зинаида Анатольевна.

Номер карты: 5168 7450 1613 2208 Ковпак Зинаида Анатольевна

Номер телефона матери – 066-867-92-59, она готова к общению, может предоставить всю необходимую дополнительную информацию.

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