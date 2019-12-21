Нетипичная модель покорила сердца миллионов – не только своей внешностью, но и храбростью

Умерла звезда показов Рианны Mama Cax

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram манекенщицы.

Модель Каксми Брутус скончалась на 31 году жизни. Трагедия произошла в США – всемирно известная модель с одной ногой умерла в одной из больниц Нью-Йорка. Как оказалось, Каксми плохо себя почувствовала, ее привезли в больницу с резями в животе, медикам не удалось спасти женщину, спустя какое-то время – она умерла.

30-летняя красавица боролась сразу с несколькими формами рака – в 14 лет у нее нашли рак костей, и позднее рак легких. Борьба девушки с болезнью была продолжительной и мучительной – она потеряла тазобедренный сустав, а вскоре и правую ногу. Несмотря на такие ужасные события в ее жизни, через какое-то время она приехала в США из Африки. Далее, все сложилось наилучшим для девушки с экзотической внешностью образом - она попала в модельный бизнес, работа началась с 2016 года.

Каксми Брутус подписала контракты с Jag Models, после – сотрудничать с Becca Cosmetics, Chromat, Olay.

Известно также, что модель участвовала в показе нижнего белья Savage x Fenty – марка Рианны. Тогда звездная исполнительница акцентировала внимание мировой общественности на невероятном примере храброй девушки, борющейся со страшным заболеванием:

«Королева. Сила. Невероятная красота… Она вдохновила людей по всему миру», – написала после показа Рианна в Twitter.

Напомним также, известная модель Гу Хара опубликовала свой последний пост буквально за считанные часы до того, как ее обнаружили мертвой.

Мертвой нашли кумира современной молодежи Гу Хара. Артистка известна как экс-участница группы Kara.

Известная красавица скончалась 23 ноября ее нашли у себя дома, на момент смерти ей было всего 28 лет.

Девушка оставила своего рода прощальное письмо в сети. Артистка написала в своем Instagram:

«Спокойной ночи»

Фанаты не могут прийти в себе после новостей о кончине актрисы, многие пишут, что она была еще так молода и не справилась со своими внутренними проблемами. Наверняка, она страдала, предположили фаны, но ей никто так и не сумел должным образом помочь.

Напомним также и о том, что пару месяцев назад умерла подруга Гу Хара.

Тело участницы кей-поп-группы Чхве Чжин Ри, более известной как Солли, нашли в ее доме неподалеку от Сеула.

«Полиция расследует обстоятельства смерти, одной из предполагаемых причин называют суицид. Артистке было 25 лет», — говорится в сообщении.

Родилась певица в 1994 году. Дебютировала в составе группы в 2009 под псевдонимом Солли. Вместе с коллегами она выпустила четыре альбома, после чего (в 2015 году) покинула группу и занялась актерской карьерой.

Чхве Чжин Ри сыграла в таких сериалах: «Для тебя во всем цвету», «Персона» и «Отель «Дель Луна», а также в фильмах «Пираты», «Король моды» и «Настоящий».

Напомним, найдено тело известного боксера.

Как писала Politeka, остановилось сердце легенды французского кино.

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