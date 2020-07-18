На отдельных территориях дети не пойдут в школы с 1 сентября

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

По словам чиновника, исключения связаны с новым форматом карантина, то есть делением на четыре зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую.

«Школы заработают с 1 сентября в обычном режиме. Только там где будет красная зона - будут закрываться на определенный период времени. Стабилизируются показатели, и школа откроется. Широкого закрытия школ на территории страны не будет происходить, если не будет превышен эпидпорог по гриппу и гриппоподобным заболеванием», — отметил Ляшко.

Напомним, главный санврач объяснил украинцам, что означает деление на зоны.

Красная зона предусматривает жесткий карантин. Ограничения будут похожи на те, которые действовали в начале эпидемии: то есть, "рестораны не работают, общественный транспорт не ходит".

"Желтая - работает все, но, например, в супермаркеты можно заходить из расчета один человек на 10 квадратных метров, или будет действовать какое-то ограничение до 23 часов", - объяснил чиновник.

Ранее мы сообщали, школы с 1 сентября будут работать по новым правилам. По каким именно, разъяснил министр здравоохранения Максим Степанов.

Предполагается, что обязательный температурный скрининг будут проводить всем сотрудникам, а также ученикам. При температуре 37,2 и выше - не будут допускать к работе или учебе.

Кроме того, в правилах есть пункт обязательного ношения маски, когда родители будут приводить детей в школу. В самих заведениях должны быть антисептики, которые дети будут применять под присмотром учителей.

Напомним, по примеру других стран: в МОЗ рассказали, к чему готовиться украинцам с 1 сентября