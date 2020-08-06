А как вы оцените такой поступок священнослужителя?

Настоятель храма на Волыне поздравил Путина с Днем ангела

Как передает Politeka.net, об этом сообщил журналист Алексей Биянов на своей страничке в Facebook.

"Интересный момент ...Волынский священник московитской секты поздравил Х**ла с днем ангела. Цензурных слов не хватает ...", - говориться в подписи к скриншотам.

На опубликованном кадре видно, что Алексей Шаран, настоятель храма в селе Галиновка, поздравил президента РФ Владимира Путина с днем ангела.

"Желаю здоровья, терпения, оптимизма и всякого добра на многие и светлы лета", - говорится в комментарии священника.

Местные жители такой поступок свое настоятеля и повесили свой замок на храм преподобного Сергия Радонежского. Прихожане также требуют от него разъяснений.

После огласки в СМИ, священник объяснил свой поступок:

"28 июля я приветствовал именинников, как всегда, с Днем ангела. По традиции, набранный текст взял в рассылку всех, кто носит имя Владимир. Поскольку хорошо не разбираюсь в смартфонах и Facebook, то ошибке в рассылку попал и президент РФ. Друзья увидели, подсказали – и я поздравление удалил", – сообщил он в соцсетях.

Ранее мы сообщали, что нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук предъявила лидеру "Европейской солидарности" Перту Порошенко, что он якобы поздравлял Путина с Днем России в июне 2014 года, когда уже происходили боевые действия на Донбассе. При этом Верещук ссылалась на украинские СМИ, которые, в свою очередь, цитировали пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Порошенко признал, что Песков и в самом деле мог такое сказать, но в действительности никаких поздравлений не было. На это Верещук ответила, что в таком случае шесть лет назад Порошенко следовало бы выступить с опровержением информации, обнародованной Кремлем.

Напомним, стало известно, почему скандальный разговор Порошенко с Путиным решили слить именно сейчас.

Как сообщала Politeka, Деркач обнародовал разговор Порошенко и Путина, видео.

Также Politeka писала, что в деле Порошенко неожиданный поворот, суд вынес вердикт: "Оказалось, что...".



