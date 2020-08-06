Настоятель храма на Волыне поздравил Путина с Днем ангела
Как передает Politeka.net, об этом сообщил журналист Алексей Биянов на своей страничке в Facebook.
"Интересный момент ...Волынский священник московитской секты поздравил Х**ла с днем ангела. Цензурных слов не хватает ...", - говориться в подписи к скриншотам.
На опубликованном кадре видно, что Алексей Шаран, настоятель храма в селе Галиновка, поздравил президента РФ Владимира Путина с днем ангела.
"Желаю здоровья, терпения, оптимизма и всякого добра на многие и светлы лета", - говорится в комментарии священника.
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Местные жители такой поступок свое настоятеля и повесили свой замок на храм преподобного Сергия Радонежского. Прихожане также требуют от него разъяснений.
После огласки в СМИ, священник объяснил свой поступок:
"28 июля я приветствовал именинников, как всегда, с Днем ангела. По традиции, набранный текст взял в рассылку всех, кто носит имя Владимир. Поскольку хорошо не разбираюсь в смартфонах и Facebook, то ошибке в рассылку попал и президент РФ. Друзья увидели, подсказали – и я поздравление удалил", – сообщил он в соцсетях.
Ранее мы сообщали, что нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук предъявила лидеру "Европейской солидарности" Перту Порошенко, что он якобы поздравлял Путина с Днем России в июне 2014 года, когда уже происходили боевые действия на Донбассе. При этом Верещук ссылалась на украинские СМИ, которые, в свою очередь, цитировали пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Порошенко признал, что Песков и в самом деле мог такое сказать, но в действительности никаких поздравлений не было. На это Верещук ответила, что в таком случае шесть лет назад Порошенко следовало бы выступить с опровержением информации, обнародованной Кремлем.
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