В среду, 8 июля состоялось заседание Печерского районного суда Киева по избранию меры пресечения пятому президенту, лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко

Порошенко лично присутствовал на заседании суда, как и на двух предыдущих.

Отметим, под зданием суда собрались сторонники пятого президента.

Перед тем, как войти в зал суда, Порошенко уже традиционно обратился с речью к собравшимся.

Также перед собравшимися выступила бывшая первая леди Марина Порошенко.

Отметим, суд сегодня принял вовсе не то, решение, которого ждали.

Порошенко объявили о завершении досудебного следствия. Также ему не будут избирать меру пресечения.

"В ОГПУ паника. Вчера ночью в 0:30 они убеждали судью Печерского суда Батрин в том, что им необходимо еще 3 месяца для завершения следствия о назначении Семочко. Иначе никак, совсем. Очень сложное дело. А сегодня оказалось, что они еще вчера это следствие закончили. судья Батрин зря старалась, судья Вовк свободный, все свободны. Ходатайство о мере пресечения Порошенко не подлежит рассмотрению ", - заявил адвокат Порошенко Илья Новиков

Ранее, заседание Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко состоялось 18 июня и 1 июля.

Следствие сначала просило избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, но в первый день суда стало настаивать на более мягкой мере - личное обязательство с запретом на выезд за границу.

Меру пресечения просили назначить до конца следствия. Изначально озвучивались сроки его окончания - до 10 июля - то есть под личным обязательством Порошенко бы находился всего один день. Но накануне сегодняшнего заседания суд продлил досудебное расследование по делу экс-президента до 10 октября. Єто дало возможность избрать меру пресечения смогут на стандартные два месяца.

Напомним, Порошенко вменяют давление на главу Службы внешней разведки Егора Божка в 2018 году - якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко.

Напомним, Зеленский после скандала с Порошенко поразил украинцев заявлением: «У нас на носу…»

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