А командир группы, который не дополз до Журавля 20 метров, награжден не был

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени украинского военного, который дважды бросил группу во время боя

Как сообщает Politeka об этом написал на своей странице в соцсети военный волонтер Роман Донік.

Он подчеркнул, что награжден военный поехал "по доверенности Зеленского" к отцу погибшего разведчика снимать вместе с первым заместителем министра по делам ветеранов Александром Порхуном "відосик для Зеленского и на 1+1".

Тем самым орденом, как отметил Доник, посмертно награждены и погибшие разведчики, и медик, который пошел извлекать раненого морпеха.

"А вот командир группы, который дважды выходил на эвакуацию, до последнего пытался спасти Ярослава Журавля, не дополз он до него 20-30 метров, потому что контузило выстрелом из гранатомета - не представлен )к награде, - ред.). Командир группы, кстати, так же остался после сильной контузии один и откатывался сам. Его тоже бросил "мужественный" боец, который в первый раз сбежав, доложил, что Журавль скорее всего мертв. Больше никто из тех, кто пытались спасти Журавля 4 дня, к наградам представлены не были", - подчеркнул волонтер.

Также Доник призвал напомнить комбату и комбригу дивиз морской пехоты ("Верный всегда!")

"Напомните там кто-то комбата и комбригу девиз морской пехоты. Им теперь с этим жить", - добавил он.

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