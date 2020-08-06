Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени украинского военного, который дважды бросил группу во время боя
Как сообщает Politeka об этом написал на своей странице в соцсети военный волонтер Роман Донік.
Он подчеркнул, что награжден военный поехал "по доверенности Зеленского" к отцу погибшего разведчика снимать вместе с первым заместителем министра по делам ветеранов Александром Порхуном "відосик для Зеленского и на 1+1".
Тем самым орденом, как отметил Доник, посмертно награждены и погибшие разведчики, и медик, который пошел извлекать раненого морпеха.
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"А вот командир группы, который дважды выходил на эвакуацию, до последнего пытался спасти Ярослава Журавля, не дополз он до него 20-30 метров, потому что контузило выстрелом из гранатомета - не представлен )к награде, - ред.). Командир группы, кстати, так же остался после сильной контузии один и откатывался сам. Его тоже бросил "мужественный" боец, который в первый раз сбежав, доложил, что Журавль скорее всего мертв. Больше никто из тех, кто пытались спасти Журавля 4 дня, к наградам представлены не были", - подчеркнул волонтер.
Также Доник призвал напомнить комбату и комбригу дивиз морской пехоты ("Верный всегда!")
"Напомните там кто-то комбата и комбригу девиз морской пехоты. Им теперь с этим жить", - добавил он.
Напомним, известны новые подробности трагедии с бойцами ВСУ под Зайцевым: "Не было никаких попыток спасти...".
Также Politeka писала, что погибшего на Донбассе Ярослава Журавля встречали живым коридором: на Днепропетровщине провели в последний путь морпеха-героя.