Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Білорусі Олександром Лукашенком

Як передає Politeka.net, про це український президент повідомив на своєму Telegram-каналі.



За словами Зеленського, причиною розмови стало затримання бойовиків ПВК "Вагнера" в Республіці Білорусь.



"Провів телефонну розмову з Президентом Олександром Лукашенком. Сподіваюся, що підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до чинних міжнародно-правових документів", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що про затримання 33 росіян, які перебувають у ПВК "Вагнер", влада Білорусі повідомила 29 липня. Більше 10 з них включені в список українського сайту" Миротворець " як учасники збройного конфлікту на Донбасі на боці проросійських бойовиків.

Пізніше, Олександр Лукашенко розповів про свідчення затриманих найманців з ПВК Вагнера

"Ми по-людськи ставимося до цих хлопців. І ми від цього отримали певний ефект - вони розповіли все", - зазначив президент Білорусі.



Також він повідомив, що йому надійшла інформація ще про один загін, "який перекинутий на південь" і пообіцяв ловити його "по лісах".



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