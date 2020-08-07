Воин ВСУ получил тяжелые ранение, но собирается вернуться на передовую



Историю главного сержант взвода 28-й бригады Юрия Середы рассказали на "АрміяInform".

После стычек с врагом под Марьинкой у Юры ранены обе ноги: в правой три сквозных и одно слепое ранения, а в левой осколок, пройдя навылет, при входе задел седалищный нерв. Поэтому сейчас парень передвигается только в инвалидной коляске.

Боец рассказал об произошедшем:

"Я изменился с позиции и шел собирать вещи, это было 6 июня, за пару часов наша колонна должна была выходить из района проведения ООС. И вдруг – мощный взрыв... удар в спину... я улетаю... Сразу же потерял сознание. Потом время от времени приходил в сознание. Отрывками помню, как накладывали жгут, как при этом хрустели кости... Помню носилки, лужу крови и руку нашего медика, которая просила: «Юра, держись, будь в сознании", - вспомнил Юрий.

Врачи дали парню год на восстановление, но он уже сейчас рвется в бой.

"Хотя и имею полностью посеченные ноги - обязательно вернусь на передовую", - уверенно заявил боец.

Юра отметил, что ему обидно оказался на больничной койке, когда его товарищи продолжают защищать Украину.

"Я ни секунды не жалел, что пошел защищать Родину. Хоть и слышал неоднократно упреки вроде, чего я пошел в армию. Но я твердо убежден, что лучше я с ребятами буду держать врага на Востоке страны, чем ждать дома, пока он полезет на мирную территорию. И я уверен, что все кончится тем, что мы им дадим порки", - заключил боец.

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