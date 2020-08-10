Бывший командир 128-й бригады Олег Христенко получил должность в Генштабе ВСУ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Хроники Ридика".

Данное назначение вызвало большой резонанс, потому что Христенко "прославился" тем, что в свое время сбежал с войны и бросил свою бригаду.

"Свои же бойцы говорят, что Христенко отлеживался в госпитале, дерибанил волонтерку и бригадой "руководил" по телефону. Когда настал момент воевать, а не пилить армейские бабки, свалил на пенсию", - говорится в сообщении.

Также назначение Христенко прокомментировал военный волонтер Роман Доник.

"Знакомьтесь. Новое лицо, полководец и военачальник в генеральном штабе, реформированном по стандартам НАТО. Полковник Христенко. Был командиром 128-й бригады до войны и в самом ее начале. Когда БТГр 128-й бригады зашла в Луганскую область, и появились первые потери, полковник Христенко уволился по состоянию здоровья. Сердце. Совсем просто испугался и с***ался. Всю войну просидел "за печкой", - написал волонтер на своей странице в соцсети.

Он также сообщил, что с приходом Хомчака Христенко получил должность в Генштабе и теперь занимается кадровой политикой ВСУ.

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