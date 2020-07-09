Екс-керівник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко впевнений, що Росія не відмовиться від планів вторгнення на територію України
Про це він заявив в ефірі програми «Вечірній тепловізор». Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця.
Зокрема генерал відзначив той факт, що перший етап російської агресії в Україні вже розпочався, а у Кремлі детально розробляють кілька варіантів нападу.
«Я вважаю, що почнеться все не на півдні, почнеться все на сході нашої держави», - розповів гість ефіру.
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На даний момент від масштабного вторгнення в сусідню державу з території окупованого Криму Путіна стримує тільки передбачувана реакція світового співтовариства і загроза нових санкцій, тому він вибере більш вірний спосіб добитися свого, відправивши в наступ війська на сході України та прикривши його бойовими діями «Л/ДНР».
Проте, перш, ніж нападати, в Кремлі постараються виконати ряд умов, підготувавши благодатний грунт. Так, Україна повинна зануритися в хаос з паралічем держорганів влади.
«Цьому буде передувати потужна інформаційна операція. Вона вже, я так вважаю, проводиться», – підкреслив Муженко.
Другим етапом, на думку військового, буде якась диверсія або розвідоперація, що і стане спусковим гачком для початку вторгнення російських військ.
Якщо це трапиться, в країні необхідно буде вводити воєнний стан, а потім задіяти українську армію для контролю за критичними об'єктами та захисту від військ РФ.
Раніше ряд американських і європейських експертів вже висловили свої побоювання стосовно того, що вже цього літа Росія може почати наступ в Херсонській області, щоб забезпечити українською водою окупований Крим.
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