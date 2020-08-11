Украине нужно оказаться от Донбасса, так как регион тормозит страну на пути в Европу

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил российский политик и бизнесмен Альфред Кох в интервью Дмитрию Гордону еще 2016 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Я считаю, что это нужно сделать. Вот представьте: есть 50 человек, которые хотят покорить Эверест. Для этого нужны колоссальные усилия и туда могут подняться не все. И вдруг из этих 50-ти 10 человек говорят: "Мы не хотим идти". Их начинают уговаривать. В итоге не доходит никто", - отметил он.

Более того, он считает, что Украине стоит отказаться от Донбасса, так как он только тормозит продвижение страны в Европу.

"Зачем вы их (Донбасс - ред.) уговариваете, если они не хотят в Европу? Это другие люди, они не хотят с вам идти в Европу. Они ставят столько условий, что не дадут и вам туда дойти. Зачем вам они нужны? Что для вас важнее: с собой этих дебилов тащить, или дойти в Европу хотя бы без них? Вы определитесь", - заключил российский политик.

Ранее мы сообщали, что глава ТКГ в Минске Леонид Кравчук высказался о возможном предоставлении особого статуса для Донбасса.

На вопрос интервьюера о том, на какие шаги может пойти Украина по оккупированному Донбассу, Кравчук ответил:

"Ну, скажем, особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не "особый статус", а "особую систему управления" в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос", – заверил Кравчук.

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