Александр Лукашеко после очередной победы на президентских выборах в Беларуси заговорил о влиянии на процесс из-за границы

Об этом он заявил на встрече председателем Исполнительного комитета – исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, передает беларусский ресурс «БЕЛТА».

Политик отметил «рекордную явку» на избирательные участки и рассказал, что выборы прошли, «как праздник», однако нашлись те, кто захотел все испортить.

« Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — заявил президент.

Как известно, в ночь с 9 на 10 августа по всей Беларуси вспыхнули массовые протесты, поскольку люди уверены, что результаты выборов, согласно которым действующий президент набрал свыше 80% голосов, сфальсифицированы.

Против людей выступили силовики, которые применили слезоточивый газ и водометы. Более того, одна из машин ОМОНовцев въехала в толпу протестующих, в результате чего один человек погиб.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили, что в ходе акций протеста 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц.

Главная конкурентка Лукашенко отреагировала на беспорядки. СМИ сообщили, что Светлана Тихановская и ее соратники готовы к диалогу с действующей властью Беларуси относительно массовых протестов в стране. Позже в ее штабе заявили, что не признают результаты выборов, поскольку, по их данным, Тихановская получила от 70 до 90% голосов избирателей в разных регионах.

Центризбирком Беларуси утром 10 августа объявил о предварительных результатах голосования, согласно которым президент Александр Лукашенко набрал 80,23 процента голосов, его главный оппонент Светлана Тихановская - 9,9 процента.

Напомним, Портников раскрыл, какая судьба ждет Беларусь без Лукашенко.

Как сообщала Politeka, трагедия случилась на протестах в Минске, Тихановская пригрозила Лукашенко "началом конца".

Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.