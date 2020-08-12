"Укрпочта" вскоре потеряет главный офис в центре Киева, своего рода символ успеха и стабильности этого предприятия

По мнению блогера Игоря Лесева, нынешний гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский делает все возможное, чтобы развалить вверенное ему госпредприятие. На этом Лесев подробно остановился в своем новом выпуске программы «НеДобрый вечер», передает Politeka.net.

Так, 12 августа на торги выставлено здание Главпочтампта.

"Это лицо и витрина нашего национального почтового оператора. То, что придает Укрпочте солидность и вес. И это, друзья, государственное учреждение, которое и должно быть солидным и весомым, - комментирует событие Лесев. - Но ведь это только начало ликвидации Укрпочты. Смилянский намерен продать все областные и крупные городские здания Укрпочты. Все, что поколения украинцев строили – он намерен пустить с молотка. Потом пойдет на продажу Центр перевозки почты. Это гигантское 7-этажное здание с площадью более 10 тысяч квадратных метров. И уже сейчас продаются санатории Укрпочты. Две базы отдыха в Конча-Заспе. База отдыха Связист в Черниговской области. Детский оздоровительный комплекс Стрела в Бердянске. Учебно-оздоровительный комплекс Почтовик на берегу Черного моря".

Смилянский утверждает, что это непрофильные объекты и от них нужно избавляться. При этом, по словам Лесева, чиновник получает в месяц полтора миллиона гривен. Зарплата почтальона при этом порядка 5600 гривен.

"И понятно, что в какой-то оздоровительный комплекс Почтовик Смилянский отдыхать не ездит. У него для этого есть другие пункты – Куршавель, Бора-Бора, Мальдивы... Если бы Смилянского заставили 30 дней прожить на такие деньги, он бы завизжал как свинья. 186 гривен в день. У Смилянского рулон туалетной бумаги стоит дороже. Но что делать людям, которые живут на 186 гривен в сутки? Для них раз в году отдохнуть в ведомственном заведении - это единственная возможность хоть куда-то вырваться в этой жизни", - возмущается блогер.

Лесев предположил, что своими действиями Смилянский ведет к тому, чтобы получить лицензию и сделать из Укрпочты банк, то есть, по сути ликвидировать профильное назначение всей организации.

"А вместе с этим лишить Укрпочту и социально важной функции – разноса пенсий. Вместо почтальонов бабушкам в селах пришлют платежные карточки... Не может же человек с доходом в полтора миллиона в месяц переживать за каждую непутевую бабушку", - резюмировал Лесев.

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