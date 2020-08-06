Реформы в Украине в последнее время направлены только на то, чтобы сократить социальные обязательства государства, а не улучшить качество жизни граждан

Как сообщает Politeka.net, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев.

Он заметил, что все «реформаторство» последних лет идет скорее во вред украинцам. Ведущий привел в пример то, что произошло с Укрзализныцей.

В частности, он напомнил о том, что ранее именно в качестве реформы украинцам предложили ликвидировать транспортную милицию. Лесев напомнил, что это привело к недавнему громкому скандалу, где безбилетник атаковал пассажирку в поезде «Мариуполь-Киев».

Лесев отметил, что государству в принципе были бы выгодны многие инициативы, которые не понравятся обычным гражданам, вроде отмены пенсий, закрытия бесплатных больниц, платного образования и перевода обслуживания инфраструктуры ЖКХ полностью на владельцев квартир.

«Так у нас проводят большинство реформ. Откровенное дерьмо называют реформой и говорят, что это очень круто...Думаете, что это мизантропические идеи? Нет, друзья. Наши зеленые либертарианцы называют это иначе. Они как раз все это называют реформами. Оптимизацией государственного управления. Любая реформа в их понимании – это сокращение социальных обязательств государства», - отметил ведущий.

Лесев добавил, что благодаря подобным реформаторам украинцы рискуют лишиться возможности ездить поездом, ведь пассажирские перевозки в «Укрзализныце» убыточны, а уже в следующем году начнет действовать соглашение Украины с ЕС, согласно которому железнодорожная инфраструктура будет открыта для иностранцев. При этом в соглашении прописано, что иностранные инвесторы не обременены обязанностями дотировать пассажирские перевозки, а это значит, что они останутся на балансе государства.

«Сейчас в государстве нет бабла на закупку новых пассажирских составов. Это при том, что грузоперевозки приносят доход. А что будет, когда государство лишится даже этого актива?», - поинтересовался ведущий.

Он добавил, что шансы украинцев и дальше ездить в поездах при таком раскладе минимальны.

Напомним, карантин снова усилили, принято жесткое решение по транспорту: "Укрзализныця отменяет...".

Как сообщала Politeka, Укрзализныця решила нагло нажиться на пассажирах, фото: "Цена вдвое больше".

Также Politeka писала, что "Укрзализныця" довела пассажиров до бунта, гремит скандал: "предложили выйти в час ночи....".