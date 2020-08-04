Предстоящие выборы президента в Беларуси с ее несменяемым лидером станут интересным и значимым событием на постсоветском пространстве

О том, чего ждать от голосования, рассказал в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» ее ведущий Игорь Лесев. Об этом пишет Politeka.net.

Лесев отметил, что феномен Лукашенко, продержавшегося у власти в самом центре Европы четверть века, представляет большой интерес.

«Лукашенко успешно петлял между Россией и Западом, выуживая для себя профиты. При этом создавая себе образ крепкого государственника. Например, в Украине самый популярный зарубежный лидер – это Лукашенко. У нас обыватель восхищается, что там работают заводы и колхозы. И что люди там живут не богато, но и не в нищете. Но это очень специфическое экономическое чудо. Оно построено на политической проституции», - подчеркнул Лесев.

При этом он отметил, что сейчас позиции Лукашенко стремительно ухудшаются, ведь Россия явно нацелилась на поглощение Беларуси, а у Запада противоположные планы. При этом обеим сторонам не подходит нынешний президент.

Ведущий обратил внимание на то, что накануне выборов Лукашенко всеми способами попытался избавиться от любой конкуренции, однако из-за того, что народ готов на все, чтобы от него избавиться, его главным соперником стала жена арестованного блогера Светлана Тихановская.

«В этом плане, история чем-то похожа на наше появление Зеленского. 73% голосовало не за Зеленского, а против Порошенко. А Лука начинает такие же метания, как наш Янукович в 14 году», - рассказал Лесев.

Он считает, что сейчас Лукашенко будет стараться выставить возможный будущий протест пророссийским, однако это лишено всякого смысла.

«Все зависит от уровня протестов, которые начнутся 9 августа в Беларуси. Если на площади выйдут десятки тысяч людей – разогнать их будет непросто…Но как бы не закончились выборы, Лукашенко в них уже проиграл. Если Майдан выйдет из-под контроля – ему придется бежать. А если протест удастся подавить жестоко – с Западом все отношения будут разорваны. И дальше побитой собакой придется идти на поклон к Путину», - подытожил Лесев.

Напомним, обнародован реальный рейтинг Лукашенко перед выборами президента.

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