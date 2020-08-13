Народный депутат Петр Порошенко выступил с требованиями к властям Беларуси и Украины

В опубликованном обращение, бывший президент Украины призвал белорусские власти отреагировать на требование народа, так как белорусы захотели демократических перемен.

По  словам, в цивилизованной стране власть не прибегает к насилию.

Также Порошенко озвучил пять требований к властям Беларуси и Украины в сложившееся ситуации.

Популярные статьи сейчас

Фигуристая ведущая, на которую Харламов "променял" Асмус, довела мужчин до экстаза: "Все слюной подавились"

Королеву поставили на место после неприличных утех с 18-летним, Тарзан не потерпит: "Перегнула...."

Знойная избранница Харламова показала в декольте, чем лучше Асмус: "Мужики в шоке"

Перерасчет пенсий, в ПФУ разъяснили, что надо срочно сделать, чтобы не потерять деньги: "Придется обратиться в..."
Показать еще

Украинцы в сети не очень поддержали такие инициативы Петра Порошенко, и посоветовали ему вспомнить события 2014 года.

"У себя уже наруководился, теперь взялся за Белорусь", "Иловайский котел забыл? Когда подмогу не дал специально, что, забыл это? Думаю, что забыл. Не твои же дети.", "А сам что натворил в 14 году, кто виновен в расстреле Небесной сотни, кто виновен в уничтожении военных в котлах, гибели десятков тысяч людей? Забыл, праведник", "А сам майданы собирает против действующей власти. До сих пор он считает себя президентом", "Забыл как на бульдозер карабкался? На крови детей к власти пришел, ограбил, а теперь мутишь страну",  - писали в сети.
 

Напомним, пострадавшие от протестов в Беларуси рассказали, как Лукашенко "любит" народ.

Как сообщала Politeka, Лукашенко оскорбил украинцев из-за "причастности" к протестам в Беларуси.

Также Politeka писала, что разъяренный Лукашенко назвал белорусов овцами.


 