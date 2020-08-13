Народный депутат Петр Порошенко выступил с требованиями к властям Беларуси и Украины
В опубликованном обращение, бывший президент Украины призвал белорусские власти отреагировать на требование народа, так как белорусы захотели демократических перемен.
По словам, в цивилизованной стране власть не прибегает к насилию.
Также Порошенко озвучил пять требований к властям Беларуси и Украины в сложившееся ситуации.
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Украинцы в сети не очень поддержали такие инициативы Петра Порошенко, и посоветовали ему вспомнить события 2014 года.
Напомним, пострадавшие от протестов в Беларуси рассказали, как Лукашенко "любит" народ.
Как сообщала Politeka, Лукашенко оскорбил украинцев из-за "причастности" к протестам в Беларуси.
Также Politeka писала, что разъяренный Лукашенко назвал белорусов овцами.