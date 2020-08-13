"У себя уже наруководился, теперь взялся за Белорусь", "Иловайский котел забыл? Когда подмогу не дал специально, что, забыл это? Думаю, что забыл. Не твои же дети.", "А сам что натворил в 14 году, кто виновен в расстреле Небесной сотни, кто виновен в уничтожении военных в котлах, гибели десятков тысяч людей? Забыл, праведник", "А сам майданы собирает против действующей власти. До сих пор он считает себя президентом", "Забыл как на бульдозер карабкался? На крови детей к власти пришел, ограбил, а теперь мутишь страну", - писали в сети.