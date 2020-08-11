Пострадавшие в результате стычек с правоохранителями в Белорусе рассказали о происходящем на улицах

Жуткими подробностями они поделились с изданием "Свабода"

Один из пострадавших отметил, что люди были мирными, постоянно кричали «Полиция с народом», «Армия с народом».

ОМОН стоял со щитами, а за их спиной были водометы. Как раз возле этого места водитель 44-го автобуса перекрыл дорогу, и людям удалось отойти от военных. Но были гранаты.

"Осколки светошумовой гранаты попали мне в ногу. У меня на ноге многочисленные рваные раны, довольно глубокие. Больно, конечно. С 3 до 6 часов утра к нам приходили сотрудники Следственного комитета и несколько раз всех допрашивали. Мы в шоке от того, что происходит в стране. 80% для Лукашенко - это перебор. А Северная Корея здесь устроилась с отключенным интернетом", - рассказ парень по имени Кирилл.

Еще один из пострадавших отметил, что полицейские бросали гранаты в толпу без предупреждения.

"Я начал уходить. Услышал взрыв, побежал. Они без предупреждения бросили гранаты в толпу, было очень страшно", - поделился парень.

Напомним, силовики и военный спецназ пустили в ход против протестующих гранаты, резиновые пули, водометы.

На участников протеста, которые шли по одному, ОМОНовцы набрасывались толпой и жестоко избивали ногами и дубинками.

В свою очередь протестующие в Минске бросали в силовиков коктейли Молотова и отбивались фейерверками.

Силовики также пытались разбирать баррикады, но протестующие возвращались после каждой попытки разгона.

Также сообщалось, что силовики попали снарядом в жилой дом.

Напомним, Лукашенко оскорбил украинцев из-за "причастности" к протестам в Беларуси: "Хватает майданутых".

Как сообщала Politeka, трагедия случилась на протестах в Минске, Тихановская пригрозила Лукашенко "началом конца".

Также Politeka писала, что разъяренный Лукашенко назвал белорусов овцами: "Не понимают, что делают".