Что известно о герое

Стали известны подробности об украинском бойце, который подорвался на Донбассе на неустановленном взрывном устройстве

Трагедия произошла 13 августа в районе поселка Водяное Ясиноватского района Донецкой области. Как сообщила пресс-служба Кировоградской ОГА, там погиб старший сержант Сергей Похович 1970 года рождения. Военнослужащий 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады подорвался на неустановленном взрывном устройстве. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Известно, что боец был родом из Кировоградской области. Без отца остались двое детей.

«Сергей Похович был призван на военную службу в конце ноября 2018 года. Проживал в селе Новогригорьевка Первая Долинского района. У него остались отец, сын и дочь. Коллектив Кировоградской ОГА выражает искренние слова соболезнования родным и близким погибшего», - говорится в публикации.

Пока время и место прощания с героем не называются.

До этого мы сообщали, что трагедия на дороге в мирном городе унесла жизни сразу двух героев АТО.

Смертельное ДТП произошло 5 августа в городе Гайсин Винницкой области. Местные правоохранители рассказали, что ночью на улице 1-го Мая грузовик Mercedes столкнулся с ВАЗ 2108. В результате погибли водитель и пассажир легковушки.

Как выяснилось, погибшие были бойцами АТО из 59-й отдельной мотопехотной бригады А1619 Юрием Кулаковым и Богданом Полищуком.

Напомним, боец ВСУ едва не лишился конечностей, но снова рвется на передовую: "Я ни секунды не жалел".

Как сообщала Politeka, трагедия в один миг унесла жизнь сразу двух героев АТО, фото с места: "Царствие небесное".

Также Politeka писала, что боец ВСУ трагически ушел из жизни, украинцы не верят до последнего.