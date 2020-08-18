Пенсионеров в Украине массово обворовывают, из-за чего часть из них в буквальном смысле остается без крыши над головой

Как сообщает Politeka, об этом в эфире «Не Добрый вечер» рассказал телеведущий Игорь Лесев (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Итак, знакомьтесь. Валерия Ильинична Кононенко 1946 года рождения. Закончила Киевский инженерно-строительный институт. Больше 30 лет проработала в Укрводопроекте на должности ведущего специалиста. Замужем не была, детей не имеет. Зато имеет двухкомнатную квартиру на Печерске. А теперь слушайте внимательно. В январе 17 года бабулька на 3 дня съездила в гости к племяннице. 29 января уехала и 1 февраля вернулась. А на ее квартире уже новые замки. Что делает бабулька? То же, что сделал бы каждый из нас – вызывает ментов. Те приезжают, взламывают квартиру и видят следующую картину. Вещи бабушки собраны в мешки, а документы на квартиру пропали», - отметил он.

Однако это, утверждает Лесев, лишь начало истории. Дальше в дело вступили «черные» нотариусы.

«Затем в квартиру пребывает некая дамочка – Оксана Каримова. Она заявляет, что это ее квартира и показывает на нее документы. Теперь послушайте версию Каримовой. В 15 году она якобы некоему Игорю Шумскому одолжила 20 тысяч долларов. Шумский взял деньги под залог как раз вот этой квартиры, где живет Валерия Ильинична. А затем появилось решение Печерского районного суда от того же 15 года. Квартира Шумского переходит во владение к Каримовой. Понимаете? Одинокий старик выходит из дома и оказывается бомжем», - подчеркнул он.

При этом следствие по данному делу, по информации Лесева, продолжается уже три года. Как выяснилось, никакого «Кононенко В. И», который фигурирует в документах, в природе не существует. А в полиции пенсионерке советуют проживать вместе с аферисткой.

«И в это же время следователи прямо инструктируют Каримову, как правильно давать показания. В Печерском РОВД следователи прямо советуют бабушке рассматривать дело, как гражданский спор. Там просто издеваются над старушкой. Предлагают ей жить вместе с аферисткой Каримовой вместе в одной квартире. Ну, типа, там же 2 комнаты. И вы оба прописаны в этой квартире. Ну чего вам делить?» - подчеркнул он.

По словам Лесева, сегодня в Украине формируется общество, для которого «вытирать ноги» об пенсионеров считается нормой.

«Когда мы с вами станем стариками, рядом тоже будут молодые, ушлые и хитрожопые. Они будут смотреть на наши квартиры и бутерброды и задаваться вопросом – а почему эти старики вкусно жрут и мягко стелят, а мы вкалываем и ничего этого не имеем?Почему я уверен, что такие вопросы будут? Потому что мы сейчас строим общество, где об стариков вытирают ноги. Мы строим общество, где старики не просто нищенствуют. Мы строим общество, где стариков можно грабить. В буквальном смысле этого слова», - уточнил он.

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