В реанимационном отделении Кременецкой больницы 19 августа перестало биться сердце украинского военного, добровольца Руслана Карпца
Об этом сообщил врач первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова Виктор Панфилов на своей странице в Facebook.
Во время вражеского обстрела из крупнокалиберного оружия (из градов) в сентябре 2014 года в Дебальцево бойцу оторвало руку и ранило ногу.
Во время лечения последствий ранения Руслан Карпец перенес 54 операции под общим наркозом.
Врачи шесть лет боролись за его жизнь и здоровье.
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Сегодня, 20 августа, состоятся похороны Руслана Карпца в селе Духив, где похоронен его отец.
Украинцы высказывают соболезнования семье погибшего воина.
«Светлая память! Герои не умирают, соболезнования семье», «Как страшно... какие муки претерпел парень! Пусть Господь упокоит его в Райских садах!», «6 лет ежедневных страданий... Царство Небесное, Воин!!!! Там, в Раю, гораздо легче, ничего уже не будет болеть... Светлая память! Соболезнования семье! Царство Небесное», - пишут в Сети.
Напомним, 15 сентября 2014 года во время обстрелов градом в Дебальцево Руслан Карпец получил сильные ранения. Ему оторвало руку, была травмирована левая нога и раздроблена бедренная кость. Парня спас бронежилет, который на передовую ему передал священник.
Напомним, на Донбассе оборвалась жизнь защитника Украины: "Выполнял боевое задание".
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