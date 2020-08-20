В реанимационном отделении Кременецкой больницы 19 августа перестало биться сердце украинского военного, добровольца Руслана Карпца

Об этом сообщил врач первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова Виктор Панфилов на своей странице в Facebook.

Во время вражеского обстрела из крупнокалиберного оружия (из градов) в сентябре 2014 года в Дебальцево бойцу оторвало руку и ранило ногу.

Во время лечения последствий ранения Руслан Карпец перенес 54 операции под общим наркозом.

Врачи шесть лет боролись за его жизнь и здоровье.

Сегодня, 20 августа, состоятся похороны Руслана Карпца в селе Духив, где похоронен его отец.

Украинцы высказывают соболезнования семье погибшего воина.

«Светлая память! Герои не умирают, соболезнования семье», «Как страшно... какие муки претерпел парень! Пусть Господь упокоит его в Райских садах!», «6 лет ежедневных страданий... Царство Небесное, Воин!!!! Там, в Раю, гораздо легче, ничего уже не будет болеть... Светлая память! Соболезнования семье! Царство Небесное», - пишут в Сети.

Напомним, 15 сентября 2014 года во время обстрелов градом в Дебальцево Руслан Карпец получил сильные ранения. Ему оторвало руку, была травмирована левая нога и раздроблена бедренная кость. Парня спас бронежилет, который на передовую ему передал священник.

Напомним, на Донбассе оборвалась жизнь защитника Украины: "Выполнял боевое задание".

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