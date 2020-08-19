Всплыло видео допроса снайпера "ЛНР", который добровольно перешел линию разграничения и сдался ВСУ

В частности, он подтвердил присутствие российских военных на Донбассе и рассказал, как им удается насаждать антиукраинские настроения.

Ролик обнародовали на официальной странице пресс-центра штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Я Петренко Виктор Алексеевич пошел на службу в июне 2014 года, часть 15262. Должность снайпера. Проходили подготовку под Ростовом, нас тренировали специалисты", – отметил наемник.

По его словам, после подготовки его отправили на КПП для проверки паспортов. Позже людей после подготовки, начали отправлять строить и копать блиндажи. Впоследствии дошло до того, что молодых террористов заставляли становиться членами заградительных отрядов. А если кто-то хотел бежать - расстреливали.

"Кто из наших боевиков "ЛНР" хотел бежать или сдаваться Украине, нам давали приказ расстреливать беглецов. Мы с товарищем подумали, что это явно не наша работа. Мы пошли в район населенного пункта Золотое-5 и разделились. Я пошел на Золотое, а он севернее. Его застрелил наш снайпер. Мне повезло, я пришел к блок-посту", – вспоминает боевик.

Затриманий снайпер противника зізнався про загороджувальні загони, які створені на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Mittwoch, 19. August 2020

По словам мужчины, кураторами местных наемников являются российские кадровые военные. Они заботятся о формировании у подчиненных ложного представления об Украине и ВСУ.

"Замполиты нас собирали по субботам, показывали по телевизору о "донецко-фашистских захватчиках", как они издеваются над детьми. когда все увидел своими глазами, то кардинально изменил свое мнение о защитниках Украины", – признался он.

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