В Польше врачи пытаются спасти украинку с тяжелым заболеванием

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на издание Знай.

Стало известно о том, что 54-летняя Надежда Макара из Тернопольской области пару недель назад отправилась на заработки в Польшу.

Уже через несколько дней у нее открылась язва желудка. Родственники Надежды предполагают, что причиной заболевания мог стать тяжелый труд в поле, заболевшей приходилось носить тяжелые ящики.

Медики уже несколько раз прооперировали украинку, однако у нее развился сепсис и ее пришлось погрузить в искусственную кому.

Родственники Надежды просят о помощи всех, кому неравнодушна судьба соотечественницы.

Politeka сообщала, что трем украинским заробитчанкам, отправившимся на заработки в Польшу и нарушившим правила карантина, грозит до 8 лет тюрьмы. Трое женщин приехали работать из Украины в польскую коммуну Пшемент Великопольского воеводства.

Прибывающим в Польшу украинцам надо знать о том, что по правилам местного карантина, по прибытии в страну они должны обязательно пройти две недели обсервации. К сожалению, трех украинок поселили на обсервации с другой женщиной, у которой обнаружили китайский вирус. После того, как это раскрылось, украинки решили сбежать из самоизоляции. В местной полиции такое поведение назвали безответственным, ведь женщины тоже могли успеть заразиться. Теперь беглянок разыскивают правоохранители. Им грозит жесткое наказание: от 6 до 8 лет тюрьмы.

Десятки украинских мигрантов, которые отправились заработки в Чехию, после задержания полицией отправляют в так называемые "лагеря заробитчан". Отмечается, что граждан Украины задерживают за незаконный въезд, ведь они нарушают миграционное законодательство, которое из-за пандемии ограничивает въезд.

По данным посольства Украины в Чехии, в пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства Балкова, Бела Езова и Вышни Лготы находится по меньшей мере 170 наших сограждан.

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