Недавно переизбранный президент Польши Анджей Дуда стал "жертвой" пранкеров, выдав любопытные мысли, думая, что общается с Генсеком ООН

Так, в телефонной беседе, длившейся более 10 минут, один из пранкеров представился Генсеком ООН и спросил Дуду, как в Польше обстоят дела с эпидемией китайского вируса. Тот рассказал, что ситуация находится под контролем. А вот ответ об источнике распространения огорошил. По словам Дуды, одной из причин могут быть украинские заробитчане.

"Ну, знаете, это сложно сказать. Возможно, это Украина, потому что в Польше много людей из Украины", - предположил польский лидер.

Позднее в своем Твиттере Дуда прокомментировал розыгрыш, признавшись, что заподозрил неладно.

"Во время разговора я понял, что что-то не так. Генеральный секретарь не произносит слово «zubrówka» так хорошо, хотя голос был очень похожим", - написал президент, добавив в конце "смеющийся со слезами смайлик".

Ранее мы сообщали, не успели украинцы порадоваться отмене с 1 июля обязательного 14-дневного карантина по прибытию в Польшу, как правила снова изменились. Польша передумала и вернула карантин спустя два дня, с 3 июля.

Правда, ограничения действуют не на всех. В частности, от обязательного карантина освободили пассажиров самолетов, выполняющих международные рейсы из аэропортов Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании, Республики Корея.

Также в список счастливчиков, которым не придется сидеть в изоляции две недели после пересечения границы, попали ученики, студенты, слушатели вузов последипломного образования, аспиранты, документально подтвердившие на границе факт обучения в Польше. Также ученые, которые проводят исследовательскую работу.

Напомним, работа в Польше: украинцев предупредили о новых правилах, что изменится

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