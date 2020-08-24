Популярные украинские группы «Океан Эльзы» и «Бумбокс» угодили в скандал на День Независимости Украины

Представители музыкальных коллективов обвинили организаторов праздничного концерта ко Дню Независимости на Софиевской площади в использовании их песен без разрешения. В частности, на вопрос о том, давали ли музыканты согласие на использование своих песен в поппури, продюсер «Бумбокс» Олег Согомонов ответил отрицательно.

«Нет, конечно, никто не спрашивал», - написал он в Фейсбук.

С аналогичным заявлением выступила и представительница «Океан Эльзы» Виктория Хоменко.

«По вопросам использования песни "Океана Ельзи" сегодня утром – нет, не давали разрешение! Более того, к нам даже не обращались», - заявила она.

Гневная публикация также появилась и на официальной странице группы в Фейсбук.

«Украина – это Европа. Европа – это уважение прав, в том числе авторских. Не правда ли, Офис Президента Украины?», - возмутились представители «ОЭ».

Впрочем, многие украинцы не разделили чувства музыкантов. Так, люди пишут, что концерт вышел ярким и праздничным, а использование песен групп говорит об их широком признании.

«Закон Украины об авторских правах п.8 ст.21 почитайте. Не сотрясайте воздух зря, а с ним и граждан, Вам это не идет», «Напротив - гордость, что ваши песни навсегда вошли в историю Украины...Я ждала именно вашу песню и классно, что она была», «уже определитесь вы еще политик или уже нет», «Да вы бы радовались тому, что ваши песни звучат и не забыты», «Бредовое обвинение( всем кто дома поет ваши песни, тоже нужно платить?! У вас бизнес или народное творчество?», «Славик, не мелочись. При всей любви к тебе и уважении», «Фу! Вам не стыдно? Сами не принимали участие из-за нереализованных политических амбиций своего лидера группы, да ещё и другим мешаете», - пишут люди.

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