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По словам певца, в политику идут только три типа людей

Популярный украинский певец Андрей Данилко, более известный под женским альтер-эго «Верка Сердючка», поделился своим мнением о походе Вакарчука в политику. Артист заявил, что его коллега по сцене допустил большую ошибку, пишет Politeka.net.

Андрей Данилко высказал предположения о том, какие цели мог преследовать Вакарчук, когда решил попробовать свои силы на политическом поприще:

«Я не знаю, зачем Вячеслав вообще пошел в политику, - говорит Данилко. – Тем более, у него уже был политический опыт».

Напомним, что ранее лидер группы «Океан Эльзы» уже заседал в Верховной Раде, но позднее заявил о сложение депутатских полномочий. В мае этого года Слава Вакарчук объявил, что идет на досрочные парламентские выборы в качестве лидера партии «Голос», и был избран депутатом Верховной Рады IX созыва. В июне певец снова сообщил о сложении мандата.

Данилко прокомментировал решение Вакарчука пойти в политику

По мнению Андрея Данилко, в политику идут только три типа людей: наивные, дураки или те, кто думают о больших деньгах.

«Хочется верить, что Слава, создавая партию, был просто наивным человеком», - говорит артист.

Данилко также рассказал, что после громкой победы на «Евровидении» к нему поступали предложения присоединиться к тому или иному политическому движению. Какое-то время певец даже всерьез задумывался над этим, но в самый последний момент отказался от регистрации в качестве депутата, чему сейчас он несказанно рад.

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