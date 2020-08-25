День Независимости в Украине превратился в пустой пафосный ритуал

Об этом у себя в Telegram пишет шеф-редактор информационно-аналитического портала Хвиля, журналист и блогер Юрий Романенко, передает Politeka.

По его мнению, первым признаком настоящей независимости будет тот факт, что президент перестанет посещать официальные бессмысленные мероприятия и найдет в себе силы заявить, что у него нет времени на эту "ахинею".

Сейчас же, считает Романенко, год от года презднование Дня независимости становится всё более бессмысленным.

"День независимости превратился в пафосный пустой ритуал, который с пустыми глазами повторяет каждый новый президент. 24 августа – это аналог большой пионерской зорьки, когда нам рассказывают о каком-то там росте демократии и надоев на фоне заброшенных коровников и остовов советских заводов. Посредине этого постапокалиптического пейзажа гордо ставится украинский флаг и провозглашаются перемоги. Кого мы обманываем?", – задает риторический вопрос эксперт.

Самыми смешными, по его словам, на этом празднике выглядеи тридцатилетние люди в костюмах, которые стояли с цветами и грустно кивали в унисон словам диктора, читающего елейную речь ни о чем.

"При этом мы все понимаем, что в глубине души эти молодые тридцатилетние люди в синих костюмах думают только о том, как отхватить свой кусок бюджетного бабла. Ради этого можно постоять на солнце. А посредине стоит наш президент с маской озабоченного проблемами человека. Это забавно, как Зеленский из живого комика, став президентом, принял эту пустую форму советской бюрократии, когда чиновник с выпученными глазами пытается изобразить видимость бурной деятельности", – добавил Юрий Романенко.

Politeka сообщала, что Президент Владимир Зеленский заявил, что военная техника должна быть на Востоке, а не на параде в Киеве, а большой парад в Украине устроят, когда она вернет все свои территории. Об этом он сказал, выступая в центре Киева по случаю Дня Независимости.

"Сегодня всех ветеранов, добровольцев и волонтеров украинцы смогут искренне поблагодарить и поклониться им во время их шествия по Крещатику. А наша военная техника сегодня на Востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы в стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках», - заявил Зеленский.

Также, 24 августа глава государства заявил, что верит в то, что боевые действия на Донбассе могут закончится уже в этом году.

"Я хочу верить в то, что это произойдет уже в этом году. Я очень хочу верить в это, и я верю. Я очень бы не хотел называть имен, однако, если сравнить нашу нынешнюю команду с прошлой, то так, как хочу я этого, никто даже и близко не хотел", - заявил Зеленский.

Зеленского жестко раскритиковали за День независимости: "Опустил страну ниже, чем Янукович".

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