На Тернопольщине прошел крестный ход, который организовали священники Московского патриархата
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение Ирины Сидоровой в соцсети.
Она опубликовала видео, на котором можно заметить участников крестного хода, организованного УПЦ МП.
Люди вышли из Каменец-Подольского на Хмельнитчине и отправились пешком в Почаевскую лавру, которая находится на Тернопольщине. Они прошли 210 километров за предыдущие 7 дней.
"Вблизи Вишневца встретили крестный ход из Браилова в Почаевскую лавру. Честно, впечатляет... Люди с малюсенькими детьми, с колясками, в жару... Несут тяжелые иконы, поют молитвенные песни... И конца-края этому потоку людей не видно", - написала она.
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В частности, пользователи соцсети отметили, что украинцев среди этих людей нет. Также некоторые отмечали, что после такого шествия остается много мусора на дорогах.
"Где там украинцы? Это особы, направляющиеся в Московский патриархат финансировать Московию на 7-м году войны. И да, в Украине карантин, но московским попам нужны деньги", "после их "святого похода" вся дорога превращается в общественный туалет", - пишут под видео.
Напомним, "Боевые шаманы Шойгу": в сети показали новые рясы для священников российской армии.
Как писала Politeka, скандальный священник РПЦ "проклял" тех, кто закрывает церкви.
Также Politeka писала, что в Лавре срочно просят у украинцев "пожертвования" из-за вируса.