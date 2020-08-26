На Тернопольщине прошел крестный ход, который организовали священники Московского патриархата

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение Ирины Сидоровой в соцсети.

Она опубликовала видео, на котором можно заметить участников крестного хода, организованного УПЦ МП.

Люди вышли из Каменец-Подольского на Хмельнитчине и отправились пешком в Почаевскую лавру, которая находится на Тернопольщине. Они прошли 210 километров за предыдущие 7 дней.

"Вблизи Вишневца встретили крестный ход из Браилова в Почаевскую лавру. Честно, впечатляет... Люди с малюсенькими детьми, с колясками, в жару... Несут тяжелые иконы, поют молитвенные песни... И конца-края этому потоку людей не видно", - написала она.

Женщина восхитилась верой и силой духа этих людей, однако в комментариях ее поддержали далеко не все.

В частности, пользователи соцсети отметили, что украинцев среди этих людей нет. Также некоторые отмечали, что после такого шествия остается много мусора на дорогах.

"Где там украинцы? Это особы, направляющиеся в Московский патриархат финансировать Московию на 7-м году войны. И да, в Украине карантин, но московским попам нужны деньги", "после их "святого похода" вся дорога превращается в общественный туалет", - пишут под видео.

Поблизу Вишнівця зустріли хресний хід з Браїлова до Почаївської лаври. Чесно, вражає.... Люди з малесенькими дітьми, з колясками, в жару.... несуть важкі ікони, співають молитовні пісні... і кінця-краю цьому потоку людей не видно! І не кажіть мені про конфесії, патріархати! Яка ВІРА в людей, яка неймовірна сила волі! І це все українці- незламний і нескорений народ, гідний глибокої шани й поваги! Gepostet von Irina Sidorova am Montag, 24. August 2020

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